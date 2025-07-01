Психолог объяснила, как улучшить сон без дополнительных затрат

Здоровый сон является одной из самых важных потребностей человека, учитывая, что он помогает восстановиться после тяжелого дня и поддерживать организм в тонусе. Психолог и кинезиолог Марина Роднова в беседе с Life.ru дала несколько советов, которые помогут быстро уснуть и проснуться полным сил.
Специалист обратила внимание на то, что для улучшения качества сна крайне важно соблюдать режим. Она подчеркнула, что ложиться и вставать следует в одно и то же время, даже в выходные, поскольку это поможет настроить внутренние часы. Психолог рекомендует создать идеальную обстановку в спальне так, чтобы там была темнота, тишина и прохлада, в чем могут помочь плотные шторы, беруши и проветривание.
Оптимальной температурой для сна Роднова назвала показатели от 18 до 20 градусов по Цельсию. Она указала, что перед сном важно расслабиться и отвлечься от забот, чего можно добиться, приняв теплую ванну, почитав книгу или послушав спокойную музыку.
По словам специалиста, если человек переутомился в течение дня физически или умственно, то организм вряд ли сможет погрузиться в глубокий сон, «перезагружающий» нервную систему, а поверхностный сон плохо сказывается на эмоциональном состоянии человека и его когнитивных способностях.
Роднова порекомендовала ограничить использование гаджетов перед сном в силу того, что синий свет экранов мешает выработке мелатонина, представляющего собой гормон, который регулирует сон. Расслабиться и улучшить качество сна может помочь ароматерапия с лавандой, ромашкой или мятой, уточнила психолог.
Также собеседница издания добавила, что правильное питание играет важную роль. Врач советует избегать сладкого и тяжелой пищи перед сном. При этом она рекомендует включить в рацион продукты, богатые магнием и триптофаном, а именно орехи, семена тыквы, миндаль и молочные продукты, поскольку они способствуют выработке серотонина и мелатонина, необходимых для хорошего сна.
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