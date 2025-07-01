Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Психолог объяснила, как улучшить сон без дополнительных затрат

Здоровый сон является одной из самых важных потребностей человека, учитывая, что он помогает восстановиться после тяжелого дня и поддерживать организм в тонусе. Психолог и кинезиолог Марина Роднова в беседе с Life.ru дала несколько советов, которые помогут быстро уснуть и проснуться полным сил.

Здоровый сон является одной из самых важных потребностей человека, учитывая, что он помогает восстановиться после тяжелого дня и поддерживать организм в тонусе. Психолог и кинезиолог Марина Роднова в беседе с Life.ru дала несколько советов, которые помогут быстро уснуть и проснуться полным сил.

Специалист обратила внимание на то, что для улучшения качества сна крайне важно соблюдать режим. Она подчеркнула, что ложиться и вставать следует в одно и то же время, даже в выходные, поскольку это поможет настроить внутренние часы. Психолог рекомендует создать идеальную обстановку в спальне так, чтобы там была темнота, тишина и прохлада, в чем могут помочь плотные шторы, беруши и проветривание.

Оптимальной температурой для сна Роднова назвала показатели от 18 до 20 градусов по Цельсию. Она указала, что перед сном важно расслабиться и отвлечься от забот, чего можно добиться, приняв теплую ванну, почитав книгу или послушав спокойную музыку.

По словам специалиста, если человек переутомился в течение дня физически или умственно, то организм вряд ли сможет погрузиться в глубокий сон, «перезагружающий» нервную систему, а поверхностный сон плохо сказывается на эмоциональном состоянии человека и его когнитивных способностях.

Роднова порекомендовала ограничить использование гаджетов перед сном в силу того, что синий свет экранов мешает выработке мелатонина, представляющего собой гормон, который регулирует сон. Расслабиться и улучшить качество сна может помочь ароматерапия с лавандой, ромашкой или мятой, уточнила психолог.

Также собеседница издания добавила, что правильное питание играет важную роль. Врач советует избегать сладкого и тяжелой пищи перед сном. При этом она рекомендует включить в рацион продукты, богатые магнием и триптофаном, а именно орехи, семена тыквы, миндаль и молочные продукты, поскольку они способствуют выработке серотонина и мелатонина, необходимых для хорошего сна.

Читайте также: Россиянам рассказали, что должно входить в дачную аптечку.