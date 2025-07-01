Психолог объяснила, как улучшить сон без дополнительных затрат

Специалист обратила внимание на то, что для улучшения качества сна крайне важно соблюдать режим. Она подчеркнула, что ложиться и вставать следует в одно и то же время, даже в выходные, поскольку это поможет настроить внутренние часы. Психолог рекомендует создать идеальную обстановку в спальне так, чтобы там была темнота, тишина и прохлада, в чем могут помочь плотные шторы, беруши и проветривание.