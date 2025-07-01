Экономить приходится даже королю Великобритании: вот с какими трудностями столкнулся Карл III

В Великобритании приходится экономить даже королевской семье. Король Карл III заявил, что вынужден вывести из эксплуатации спецпоезд из-за больших затрат на это средство передвижения. Об этом пишет издание Sky News, ссылаясь на источник во дворце.
«Решение начать процесс вывода из эксплуатации королевского поезда было принято при поддержке его величества (короля Карла III — прим. ред.)», — указывается в статье издания.
В целях эффективного и долгосрочного управления финансами королевский двор принял решение пересмотреть расходы на содержание поезда. В отчёте за год было предложено заменить поезд двумя новыми вертолётами. При этом это уже не первое стремление к экономии от британской семьи. До этого наследник престола принц Уильям заявил, что хочет провести свою коронацию, когда придет время, по упрощенной программе.
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