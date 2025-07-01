Экономить приходится даже королю Великобритании: вот с какими трудностями столкнулся Карл III

В целях эффективного и долгосрочного управления финансами королевский двор принял решение пересмотреть расходы на содержание поезда. В отчёте за год было предложено заменить поезд двумя новыми вертолётами. При этом это уже не первое стремление к экономии от британской семьи. До этого наследник престола принц Уильям заявил, что хочет провести свою коронацию, когда придет время, по упрощенной программе.