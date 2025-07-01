День иконы Божьей Матери 2 июля 2025: что можно и нельзя делать

2 июля православные молятся у иконы Божьей Матери.
В среду, 2 июля 2025 года, православные отмечают праздник иконы Божией Матери Моденская-Косинская. Она была привезена в Россию в 1717 году и известна своими чудесами. О том, что можно и нельзя делать в этот день, о приметах и истории иконы — в материале URA.RU.
Суть праздника иконы Божией Матери Моденская-Косинская.
Праздник иконы Божией Матери Моденская-Косинская отмечается 2 июля. В этот день верующие собираются, чтобы почтить чудотворный образ, который известен множеством случаев исцелений и спасений от разных бед. Икона считается защитницей людей приносит утешение и надежду всем, кто к ней обращается за помощью. Праздник иконы Божией Матери Моденская отмечается богослужениями в храмах, молитвами и процессиями. Также, верующие собираются в семейном кругу, чтобы обсудить важные духовные вопросы, помолиться, а иногда и устроить праздничный обед в честь этого праздника.
История праздника.
Борис Шереметьев привез икону из Италии в Россию в 1717 году. Она была установлена в Успенской церкви в Косино. Вскоре икона стала известна чудесными исцелениями. Особенно памятным стало избавление от холеры в 1848 году. Тогда жителей местных деревень спасли молитвы и обращения к иконе. Второе обнаружение иконы датируется 2 июля 1991 года. Она долгие годы находилась в музейных фондах. Ее перенесли торжественным шествием священников в Собор Спаса Нерукотворного, а позднее в Косинский приход. С 1992 она находится в Успенском соборе.
Особенности иконы.
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Моденская-Косинская выделяется своим нетрадиционным изображением Богоматери. По мнению исследователей, ее корни уходят в византийскую иконопись. На ней Богородица в полуобороте, с воздетыми руками, в которых держит младенца Христа. Изображение пяточки на иконе похоже с иконой Владимирской. Лица Богоматери и младенца Христа склонены друг к другу, что создает ощущение близости и духовного единства. Картина выразительна, за счет ярких красок. Подлинник украсили драгоценным окладом. Он сохранился по сей день, а днем памяти святыни считают 11 июля (по старому стилю), в честь важного события, связанного с ее почитанием.
О чем молятся перед иконой Божией Матери Моденская-Косинская.
Люди просят у иконы Божией Матери Моденской защитить от несчастий, укрепить в вере, мира в семье и помощи в сложных жизненных обстоятельствах. Чаще всего к ней обращаются матери, которые вымаливают благополучие для детей. Верующие люди, надеясь на чудесную помощь Богородицы, просят у нее исцеления, покровительства и защиты от любых бед и недобрых людей.
Что нельзя делать в этот день.
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В этот день не рекомендуется выбрасывать еду, выносить мусор из дома, ссориться с близкими, а также завидовать или поддаваться негативным эмоциям. Считается, что такие действия могут навлечь беду и негативно повлиять на благополучие.
В этот день особое внимание уделялось запретам, связанным с пчелами. Считалось недопустимым уничтожать этих насекомых или наносить ущерб ульям, чтобы не навлечь на себя гнев святых покровителей пчел. Продажа и дарение меда также находились под запретом, поскольку день считался неблагоприятным для финансовых операций. По этой причине на Руси старались избегать как выдачи, так и получения долгов, опасаясь, что подобные действия могут привести к утрате благосостояния.
Приметы 2 июля 2025.
день начинался с дождя — вся неделя будет пасмурной;на небе появилась радуга — к хорошей погоде;птицы низко летают — будут осадки;облака быстро перемещаются по небу — к смене погоды;кроты на грядках и полях активно роют норы — скоро будет жарко;громко квакают лягушки — к ливням.