День иконы Божьей Матери 2 июля 2025: что можно и нельзя делать

Борис Шереметьев привез икону из Италии в Россию в 1717 году. Она была установлена в Успенской церкви в Косино. Вскоре икона стала известна чудесными исцелениями. Особенно памятным стало избавление от холеры в 1848 году. Тогда жителей местных деревень спасли молитвы и обращения к иконе. Второе обнаружение иконы датируется 2 июля 1991 года. Она долгие годы находилась в музейных фондах. Ее перенесли торжественным шествием священников в Собор Спаса Нерукотворного, а позднее в Косинский приход. С 1992 она находится в Успенском соборе.