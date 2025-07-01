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Со 2 по 3 июля 2025 года на переправе до Рождествено появятся новые рейсы

Как сообщили в Самарском речном пассажирском предприятии (СРПП), для маршрута "г.

Как сообщили в Самарском речном пассажирском предприятии (СРПП), для маршрута «г. Самара (Октябрьский спуск) с. Рождествено» добавят два дополнительных рейса:

— 2 июля судно отправится из Рождествено в 19:00.

— 3 июля — уже из Самары в 20:00.

С расписанием можно ознакомиться на сайте www.srpp63.ru или по телефонам (846)222−91−91, 8 (846)222−93−37, 89170114221.

Ранее в одном из наших материалов мы рассказывали о том, что самарский речной флот пополнился новым судном «Метеор 120Р» под названием «Капитан Полуэктов».

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