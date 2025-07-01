В Омске зафиксировано превышение концентрации сероводорода в воздухе

30 июня специалисты передвижной экологической лаборатории Минприроды провели ряд замеров атмосферного воздуха в различных районах города и области. Исследования были организованы в связи с массовым поступлением обращений граждан, обеспокоенных качеством воздуха.
Первый этап мониторинга проходил в период с 10:10 до 10:50 в поселке Дружино Омского района. По результатам анализа проб превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) контролируемых веществ выявлено не было.
Следующий замер выполнен на улице Пригородная, дом 29, с 20:10 до 20:50. Здесь зафиксировано превышение ПДК сероводорода в 1,5 раза. Концентрация токсичного вещества составила 0,012 мг/м3, что выше установленных нормативов.
Последний отбор проб воздуха был проведен на улице Орджоникидзе, дом 274, с 21:30 до 22:10. В этой точке превышений ПДК контролируемых веществ обнаружено не было.
Ранее мы писали, что омичи жалуются на жуткую химозную вонь в воздухе.