Росприроднадзор подал иск на 1,5 млрд рублей к компании из Ачинска за незаконную свалку

Енисейское управление Росприроднадзора инициировало судебный процесс против компании «Эко-Транспорт» из Ачинска, требуя взыскать 1,5 миллиарда рублей за ущерб, причиненный окружающей среде Красноярского края.
Как сообщила Светлана Радионова, глава Росприроднадзора РФ, еще в 2022 году Красноярская природоохранная прокуратура выявила факты незаконного хранения отходов, когда предприятие размещало мусор на земле.
Несанкционированная свалка занимала площадь в 26,8 тысячи квадратных метров — это почти четыре футбольных поля. На данной территории накопилось 23,6 тысячи кубометров твердых коммунальных отходов IV класса опасности общей массой 9 тысяч тонн, отметила Радионова.
Специалисты Центральной лаборатории анализа и технического инспектората (ЦЛАТИ) по Енисейскому региону провели анализы и установили, что содержание свинца в почве превышает норму в 1,3 раза, ртути — в 1,7 раза, а мышьяка — в 70 раз.
Росприроднадзор предложил компании возместить причиненный вред, однако «Эко-Транспорт» отказался выполнить это требование. В результате ведомство подало иск в суд на сумму 1,535 миллиарда рублей.
По данным ЕГРЮЛ, компания «Эко-Транспорт» была зарегистрирована в 2014 году в Ачинске и специализируется на сборе неопасных отходов. Учредителем и руководителем предприятия является Сергей Григорченко.