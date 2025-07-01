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Около +26° ожидается в Иркутске в среду, возможен дождь

Иркутская область, НИА-Байкал — По сообщению Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 июля в Иркутской области ожидается переменная облачность, ночью кратковременные, местами ливневые дожди, днем местами кратковременные дожди.

Сейчас в Ричмонде: +27° 5 м/с 74% 757 мм рт. ст. +26°
Источник: НИА Байкал

В верхнеленских районах и в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья умеренные, местами ливневые дожди, в отдельных районах грозы, утром туман.

Ветер западный, северо-западный 5−10 м/с, местами порывы до 14 м/с, температура ночью +11,+16°, при прояснении +5,+10°, днем +22,+27°, при облачной погоде +14,+19°.

В Иркутске завтра переменная облачность, ночью кратковременный дождь, в пригородной зоне гроза, днем слабый дождь, ветер северо-западный 5−10 м/с, ночью порывы до 13 м/с, температура ночью +14,+16°, днем +24,+26°.