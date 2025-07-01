Около +26° ожидается в Иркутске в среду, возможен дождь

В верхнеленских районах и в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья умеренные, местами ливневые дожди, в отдельных районах грозы, утром туман.
Ветер западный, северо-западный 5−10 м/с, местами порывы до 14 м/с, температура ночью +11,+16°, при прояснении +5,+10°, днем +22,+27°, при облачной погоде +14,+19°.
В Иркутске завтра переменная облачность, ночью кратковременный дождь, в пригородной зоне гроза, днем слабый дождь, ветер северо-западный 5−10 м/с, ночью порывы до 13 м/с, температура ночью +14,+16°, днем +24,+26°.