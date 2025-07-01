Выпускникам из Иркутской области вручили золотые медали на Губернаторском балу

В Иркутске прошел традиционный Губернаторский бал, объединив лучших выпускников школ со всей Иркутской области. В этом году таких учеников насчитывается 632, они получили аттестаты с отличием за 9-й и 11-й классы, а также набрали не менее 70 баллов по ЕГЭ. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, помимо медалей, выпускникам и их родителям выдали благодарственные письма от губернатора региона.
— В этом году в Приангарье 12,8 тысячи выпускников. В каждом муниципалитете чествуют выпускников, получивших федеральные золотые и серебряные медали, которые являются гордостью Иркутской области, — рассказал министр образования Иркутской области Максим Парфенов.
Губернаторский бал проходит уже в 23-й раз, за все время в нем приняли участие около 11 тысяч выпускников. В текущем году количество тех, кого наградили знаком «Золотая медаль» и «За высокие достижения в обучении» увеличилось почти на 200 человек по сравнению с 2024 годом.