Выпускникам из Иркутской области вручили золотые медали на Губернаторском балу

Губернаторский бал проходит уже в 23-й раз, за все время в нем приняли участие около 11 тысяч выпускников. В текущем году количество тех, кого наградили знаком «Золотая медаль» и «За высокие достижения в обучении» увеличилось почти на 200 человек по сравнению с 2024 годом.