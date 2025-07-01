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Замгендира «Крыльев» Руслан Пименов заявил, что в команде появятся новые лица

Пока еще действующий представитель «зелено-бело-синих» уточнил: работают по нескольким фамилиям.

Пока еще действующий представитель «зелено-бело-синих» уточнил: работают по нескольким фамилиям.

Недавно «Крылья» покинули защитник Гленн Бейл и вратарь Иван Ломаев. Еще раньше — Ульви Бабаев и Лука Гагнидзе, Антон Зиньковский и Игорь Дмитриев. Под вопросом будущее Ивана Сергеева в клубе. Им интересуется столичное «Динамо».

При этом к волжанам присоединился 20-летний Вадим Раков (по договору аренды). Вернулся из воронежского «Факела» в Самару Сергей Божин. Подписали новые контракты с Максимом Витюговым и Амаром Рахмановичем.

«Все идет в рабочем порядке. У Магомеда Адиева все хорошо. Есть запросы по трансферам. Работаем по этим фамилиям. Разговоры о проблемах немного преувеличены. Новые лица появятся в команде», — заявил замгендиректора «КС» Руслан Пименов «Матч ТВ».

Ранее писали, что волжане могут расторгнуть соглашение с Владимиром Писарским после скандала со ставками без компенсации.

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