Замгендира «Крыльев» Руслан Пименов заявил, что в команде появятся новые лица

Пока еще действующий представитель «зелено-бело-синих» уточнил: работают по нескольким фамилиям.
Недавно «Крылья» покинули защитник Гленн Бейл и вратарь Иван Ломаев. Еще раньше — Ульви Бабаев и Лука Гагнидзе, Антон Зиньковский и Игорь Дмитриев. Под вопросом будущее Ивана Сергеева в клубе. Им интересуется столичное «Динамо».
При этом к волжанам присоединился 20-летний Вадим Раков (по договору аренды). Вернулся из воронежского «Факела» в Самару Сергей Божин. Подписали новые контракты с Максимом Витюговым и Амаром Рахмановичем.
«Все идет в рабочем порядке. У Магомеда Адиева все хорошо. Есть запросы по трансферам. Работаем по этим фамилиям. Разговоры о проблемах немного преувеличены. Новые лица появятся в команде», — заявил замгендиректора «КС» Руслан Пименов «Матч ТВ».
Ранее писали, что волжане могут расторгнуть соглашение с Владимиром Писарским после скандала со ставками без компенсации.
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