Красноярская актриса рассказала о своем новом амплуа

«После этой нарезки ко мне перестали обращаться люди с предложениями: “Это же ты тупая, пошути что-нибудь”. Сейчас все головы склоняют. Теперь ко мне никакого панибратства. Я больше не тупица, я больше не малолетка, не блондинка — и все эти стереотипы. Пробы мне приходят такие сказочные! Эту тупицу убили этой нарезкой», — отметила Надежда Сысоева.
Актриса охарактеризовала свое новое амплуа как амазонка. Кроме того, по ее словам, телепроект хорошо подошел под ее характер.
«Это такая естественная среда обитания, где нужно было поддерживать какие-то интриги, вынужденно врать. Но это не моя вина, это правила игры — как удобно!» — прокомментировала артистка.
Ранее «ФедералПресс» рассказал, как красноярские актеры поделились впечатлениями от работы в новом сериале, и представил подборку фильмов и проектов с участием сибиряков.