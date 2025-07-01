Красноярская актриса рассказала о своем новом амплуа

«После этой нарезки ко мне перестали обращаться люди с предложениями: “Это же ты тупая, пошути что-нибудь”. Сейчас все головы склоняют. Теперь ко мне никакого панибратства. Я больше не тупица, я больше не малолетка, не блондинка — и все эти стереотипы. Пробы мне приходят такие сказочные! Эту тупицу убили этой нарезкой», — отметила Надежда Сысоева.