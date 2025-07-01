Во Владивостоке открылся после ремонта фуникулер

С сегодняшнего дня, 1 июля, фуникулер Владивостока вновь открыт для пассажиров, вернувшись к привычному расписанию. Был завершен запланированный ремонт.
В течение месяца специалисты проводили комплексное обследование и ремонт всех систем и узлов транспорта. В список работ вошли диагностика несущих элементов, канатов, тормозных систем, электрооборудования и прочих важных компонентов.
Помимо этого, был выполнен косметический ремонт внутренних помещений фуникулера, обеспечивающий комфорт для пассажиров.
Напомним, что фуникулер во Владивостоке работает с 07:00 до 20:00 без выходных.