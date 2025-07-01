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Упавшие деревья и 670 населенных пунктов без электричества. Последствия непогоды ликвидируют в Беларуси

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Последствия непогоды ликвидируют в Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Источник: МЧС Беларуси

По оперативным данным, вследствие прохождения сильного ветра с порывами до 23 м/с зафиксированы 100 случаев падения деревьев в Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской, Могилевской областях и в Минске. Упавшими деревьями повреждены семь автомобилей в Витебской, Минской областях и в Минске. Пострадавших нет. Работниками МЧС и других организаций проводились работы по распиловке и уборке упавших деревьев.

В Могилевской области была повреждена кровля магазина в Чаусах, а также кровля трех зданий на территории двух учреждений образования в Мстиславле. Ведутся восстановительные работы.

По информации Белорусской железной дороги, в результате падения дерева на железнодорожные пути задержка в движении дизель-поезда в Витебской области составила 46 минут.

По данным ГПО «Белэнерго» в течение суток на территории республики периодически нарушалось электроснабжение в 670 населенных пунктах (Витебская область — 425, Гомельская — 78, Гродненская — 35, Минская — 101, Могилевская — 31), 43 сельскохозяйственных зданиях и на 1562 трансформаторных подстанциях. Отключения оперативно устраняются аварийными бригадами. По состоянию на 6.00 1 июля без электроснабжения остается один населенный пункт и семь трансформаторных подстанций в Могилевской области.