Упавшие деревья и 670 населенных пунктов без электричества. Последствия непогоды ликвидируют в Беларуси

По оперативным данным, вследствие прохождения сильного ветра с порывами до 23 м/с зафиксированы 100 случаев падения деревьев в Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской, Могилевской областях и в Минске. Упавшими деревьями повреждены семь автомобилей в Витебской, Минской областях и в Минске. Пострадавших нет. Работниками МЧС и других организаций проводились работы по распиловке и уборке упавших деревьев.