Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как отдыхаем на праздники в 2026 году: Минтруда РФ опубликовал календарь

Минтруд РФ выпустил календарь будних, выходных и праздничных дней на 2026 год.

Минтруд РФ выпустил календарь будних, выходных и праздничных дней на 2026 год. Теперь жители знают, в какие дни будут отдыхать в новом году.

Расскажем подробнее:

— На новогодние праздники будет целых 11 выходных. Жители России будут отдыхать с 1 по 11 января 2026 года;

— 23 февраля 2026 года выпадает на понедельник — россиян ждут длинные выходные с 21 по 23 февраля;

— В марте жителей России также ждет три выходных — отдыхать будем с 7 по 9 марта 2026 года;

— А вот майские праздники в 2026 году будут не такие длинные как в 2025 — россияне отдыхают с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая.

— 12 июня 2026 года выпадает на пятницу — опять длинные трехдневные выходные;

— Дальше праздники нас ждут только в ноябре — День народного единства будем праздновать в среду 4 ноября.

Какие праздники остались в 2025 году:

— На День народного единства отдыхаем 3 дня — со 2 по 4 ноября. Суббота будет рабочая;

— И, конечно, празднуем Новый год 31 декабря.

О чем интересно узнать еще:

Ранее мы писали о том, что в Самаре празднуют День Молодежи в Струковском саду. Также, в этот день праздновались выпускные у 11-классников.

Также, мы рассказывали о Всемирном дне рыболовства. Роспортребнадзор отметил риски, которые могут подстерегать рыбаков как на самой рыбалке, так и после.

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.