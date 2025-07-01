Как отдыхаем на праздники в 2026 году: Минтруда РФ опубликовал календарь

Минтруд РФ выпустил календарь будних, выходных и праздничных дней на 2026 год. Теперь жители знают, в какие дни будут отдыхать в новом году.
Расскажем подробнее:
— На новогодние праздники будет целых 11 выходных. Жители России будут отдыхать с 1 по 11 января 2026 года;
— 23 февраля 2026 года выпадает на понедельник — россиян ждут длинные выходные с 21 по 23 февраля;
— В марте жителей России также ждет три выходных — отдыхать будем с 7 по 9 марта 2026 года;
— А вот майские праздники в 2026 году будут не такие длинные как в 2025 — россияне отдыхают с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая.
— 12 июня 2026 года выпадает на пятницу — опять длинные трехдневные выходные;
— Дальше праздники нас ждут только в ноябре — День народного единства будем праздновать в среду 4 ноября.
Какие праздники остались в 2025 году:
— На День народного единства отдыхаем 3 дня — со 2 по 4 ноября. Суббота будет рабочая;
— И, конечно, празднуем Новый год 31 декабря.
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