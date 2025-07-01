Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов: Артем Дзюба в хорошем тонусе

Бывший наставник национальной команды считает, что следующий сезон может стать успешным для 36-летнего форварда тольяттинцев.
Артем Дзюба с «красно-черными» с сентября прошлого года. Выходил в форме «Акрона» в 24 матчах, забил десять голов и отдал семь результативных передач. 1 июня продлил сотрудничество с волжанами до лета 2026-го.
«Насколько я видел, Дзюба в хорошем тонусе. Главное, чтобы и команда была. Во втором сезоне любой клуб имеет определенные неудобства. Важно, чтобы ему подносили снаряды. Он зависимый игрок, моложе не стал, беговой потенциал уменьшился. Но любое его касание мяча со смыслом», — рассказал Станислав Черчесов «Матч ТВ».
Недавно главный тренер «красно-черных» Заур Тедеев заявил, что тольяттинский коллектив нуждается в усилении.
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