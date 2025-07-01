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Администрация Красноярска требует снести банный комплекс на берегу Качи

Снести самовольные постройки на улице Качинской требует департамент градостроительства.

Источник: Соцсети

Администрация Красноярска требует снести банный комплекс около реки Кача. По информации департамента градостроительства, здания на улице Качинская построили без разрешения.

Юристы мэрии уже обратились в Арбитражный суд, чтобы предприниматель за свой счет демонтировал объекты. Первое заседание состоится 19 августа.

— У данных построек фундаменты — это винтовые сваи, на которые установлено перекрытие пола. Поэтому комплекс объектов можно считать капитальным, — говорит Сергей Шикунов, заместитель главы города — руководитель департамента градостроительства.

На строительство таких зданий нужно получать разрешение, но за ним никто не обращался.

На бани в центре города обратили внимание неравнодушные красноярцы. После этого на место выехали специалисты департамента муниципального имущества и земельных отношений для проведения контрольных мероприятий.

Ранее мы писали, что в Красноярске появился еще один бронзовый суслик — его установили у часовни Параскевы Пятницы. Малыша назвали Стражем.