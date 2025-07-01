Администрация Красноярска требует снести банный комплекс на берегу Качи

Администрация Красноярска требует снести банный комплекс около реки Кача. По информации департамента градостроительства, здания на улице Качинская построили без разрешения.
Юристы мэрии уже обратились в Арбитражный суд, чтобы предприниматель за свой счет демонтировал объекты. Первое заседание состоится 19 августа.
— У данных построек фундаменты — это винтовые сваи, на которые установлено перекрытие пола. Поэтому комплекс объектов можно считать капитальным, — говорит Сергей Шикунов, заместитель главы города — руководитель департамента градостроительства.
На строительство таких зданий нужно получать разрешение, но за ним никто не обращался.
На бани в центре города обратили внимание неравнодушные красноярцы. После этого на место выехали специалисты департамента муниципального имущества и земельных отношений для проведения контрольных мероприятий.
Ранее мы писали, что в Красноярске появился еще один бронзовый суслик — его установили у часовни Параскевы Пятницы. Малыша назвали Стражем.