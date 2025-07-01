Отсидевшему 13 лет за чужое преступление Фатхулле Исхакову не стали увеличивать компенсацию

Верховный суд Башкирии оставил без изменения решение о компенсации морального вреда Фатхулле Исхакову, который провел 13 лет в заключении за преступление, совершенное другим человеком. Об этом сообщил его адвокат Виталий Буркин.
Как отмечает юрист, его подзащитный стал первым в России, кто при жизни добился реабилитации по советскому приговору 1950-х годов. Тогда Исхакова осудили за тройное убийство, и только в 2023 году его удалось полностью оправдать.
После реабилитации пенсионер подал иск о компенсации морального вреда. Хотя расчетная сумма составляла 3,5 миллионов рублей с учетом современного курса, Советский районный суд Уфы присудил лишь 95 тысяч рублей. Адвокат подчеркивает, что Верховный суд России ранее признал право Исхакова не только на реабилитацию, но и на возмещение утраченного заработка, особенно учитывая принудительные работы на вредном производстве в местах лишения свободы.
Однако судебная коллегия Верховного суда Башкирии отказала в удовлетворении апелляции, сославшись на отсутствие норм о реабилитации в советском законодательстве. Как пояснили судьи, соответствующие положения появились только в 2002 году с введением УПК РФ.
Буркин назвал такое решение несправедливым, указав, что оправдание было получено по действующему законодательству. Он выразил недоумение, почему суд не учел возраст пенсионера, перенесенные им страдания и потерянные годы жизни.
Сам Исхаков расценивает отказ как месть за то, что добиться справедливости ему удалось только на уровне Верховного суда России. С 2016 года он активно боролся за свою реабилитацию, в том числе через одиночные пикеты и обращения к президенту страны.
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