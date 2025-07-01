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Четыре автобусных маршрута в Новосибирске временно изменили путь

Из-за продления работ на теплотрассе движение по улице Пархоменко ограничили до конца июля.

Источник: Комсомольская правда

До 27 июля в Новосибирске закрыт участок улицы Пархоменко от Пермской до Троллейной. В связи с этим четыре автобусных маршрута продолжают курсировать по временным схемам. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Работы на тепловых сетях проводит компания «Новые коммунальные технологии». Проезд по улице ограничили для технического перевооружения магистральной трубы. Это повлияло на маршруты автобусов № 5, 12, 43 и 60.

Автобус № 5 следует по изменённому пути в обе стороны: с улицы Пархоменко транспорт уходит на Пермскую, затем на Демьяновскую и Троллейную. Остальные три маршрута — № 12, 43 и 60 — также временно используют этот объезд, в зависимости от направления движения.

Горожан просят учитывать эти изменения при планировании поездок.