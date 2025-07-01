Четыре автобусных маршрута в Новосибирске временно изменили путь

Автобус № 5 следует по изменённому пути в обе стороны: с улицы Пархоменко транспорт уходит на Пермскую, затем на Демьяновскую и Троллейную. Остальные три маршрута — № 12, 43 и 60 — также временно используют этот объезд, в зависимости от направления движения.