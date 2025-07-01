Воронежец получил условный срок за сломанный врачу нос

Об этом рассказали в понедельник, 30 июня, в объединенной пресс-службе судов региона. Инцидент произошел в ночь на 31 января. В больницу поступила супруга дебошира. Медик занимался осмотром пациентки, когда на него накинулся ее муж, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. В итоге в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. Нападавший свою вину признал, и во время одного из судебных заседаний извинился перед потерпевшим.