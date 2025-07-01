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Воронежец получил условный срок за сломанный врачу нос

Два года лишения свободы условно получил житель Воронежской области, в начале этого года сломавший нос травматологу-ортопеду Бобровской районной больницы.

Об этом рассказали в понедельник, 30 июня, в объединенной пресс-службе судов региона. Инцидент произошел в ночь на 31 января. В больницу поступила супруга дебошира. Медик занимался осмотром пациентки, когда на него накинулся ее муж, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. В итоге в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. Нападавший свою вину признал, и во время одного из судебных заседаний извинился перед потерпевшим.

В конце мая аналогичную травму в Воронеже получил 28-летний врач бригады скорой помощи, который привез пациента в приемное отделение БСМП № 10.