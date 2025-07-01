Работать придется дольше: В Молдове увеличили пенсионный возраст для женщин — многие не доживут

Пенсионный возраст для женщин с 1 июля увеличивается на полгода. Таким образом, женщины будут выходить на пенсию в возрасте 61 года и 6 месяцев. Полный необходимый стаж взносов для женщин равен стажу мужчин и составляет 34 года.
Руководитель Главного управления пенсий и пособий Национальной кассы социального страхования Виорика Цугульский пояснила, что для людей, не имеющих полного трудового стажа, рассчитывается неполная пенсия, размер которой пропорционален количеству лет трудового стажа. Без минимального стажа в 15 лет человек не может получать пенсию, но имеет право на социальное пособие по старости в размере 50% от минимальной пенсии, гарантированной государством, передает ipn.md.
Право на досрочную пенсию за выслугу лет имеют лица, имеющие пятилетний страховой стаж для мужчин и трехлетний для женщин сверх установленного законом срока уплаты взносов. Право на досрочную пенсию за выслугу лет имеют мужчины, имеющие 39 лет страхового стажа, и женщины — 37 лет.
С 1 января 2024 года пенсионеры, которые работают или работали по найму после реализации или пересмотра права на пенсию по старости, и с 1 января 2025 года пенсионеры, которые работают или работали по найму после реализации или пересмотра права на пенсию по инвалидности, могут обращаться за пересмотром своей пенсии не чаще, чем раз в два года, при условии, что рассчитанная пенсия выше, чем выплачиваемая пенсия.
С 1 апреля, после индексации на 10%, минимальная пенсия для лиц с полным страховым стажем составляет 3055 леев. В то же время с 1 мая лица со страховым стажем не менее 40 лет получают минимальную пенсию в размере 3300 леев.