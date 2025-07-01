Работать придется дольше: В Молдове увеличили пенсионный возраст для женщин — многие не доживут

С 1 января 2024 года пенсионеры, которые работают или работали по найму после реализации или пересмотра права на пенсию по старости, и с 1 января 2025 года пенсионеры, которые работают или работали по найму после реализации или пересмотра права на пенсию по инвалидности, могут обращаться за пересмотром своей пенсии не чаще, чем раз в два года, при условии, что рассчитанная пенсия выше, чем выплачиваемая пенсия.