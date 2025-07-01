В Иркутске завели дело на автора видео с оскорблениями в адрес полиции

В интернете был выявлен ролик, в котором молодой человек из Иркутска использовал ненормативную лексику в отношении представителей закона. Личность 19-летнего автора установили, после чего его доставили для разбирательства. На него составили протокол по статье о мелком хулиганстве. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.