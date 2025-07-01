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В Иркутске завели дело на автора видео с оскорблениями в адрес полиции

Молодой человек заявил, что сожалеет о своем поведении.

Источник: ГУ МВД

В интернете был выявлен ролик, в котором молодой человек из Иркутска использовал ненормативную лексику в отношении представителей закона. Личность 19-летнего автора установили, после чего его доставили для разбирательства. На него составили протокол по статье о мелком хулиганстве. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

По имеющимся данным, ранее юношу остановили за участие в несанкционированных автогонках и потребовали устранить нарушение — снять тонировку с автомобиля. Позже в сети появилась запись, где он в резкой форме выражал недовольство действиями правоохранительных структур.

Во время разбирательства молодой человек заявил, что сожалеет о своем поведении. Материалы направлены для дальнейшего рассмотрения.