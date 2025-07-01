Просроченными продуктами кормили пассажиров на вокзале в Ростове-на-Дону

На Главном железнодорожном вокзале Ростова-на-Дону проверили точки общепита. В итоге оказалось, что людей кормили потенциально опасными просроченными продуктами без маркировки и четко прописанных сроков хранения. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.
— Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований выявили на вокзале «Ростов-Главный». Индивидуальным предпринимателям внесли представления, после этого они приняли меры по устранению нарушений, — говорится в информации ведомства.
По постановлению прокурора виновных оштрафовали на 100 тысяч рублей (ч. 1, ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ и ст. 6.6 КоАП РФ).
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