Просроченными продуктами кормили пассажиров на вокзале в Ростове-на-Дону

На Главном железнодорожном вокзале Ростова-на-Дону проверили точки общепита. В итоге оказалось, что людей кормили потенциально опасными просроченными продуктами без маркировки и четко прописанных сроков хранения. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.