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Просроченными продуктами кормили пассажиров на вокзале в Ростове-на-Дону

Предпринимателей наказали за потенциально опасные продукты на ж/д вокзале в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

На Главном железнодорожном вокзале Ростова-на-Дону проверили точки общепита. В итоге оказалось, что людей кормили потенциально опасными просроченными продуктами без маркировки и четко прописанных сроков хранения. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

— Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований выявили на вокзале «Ростов-Главный». Индивидуальным предпринимателям внесли представления, после этого они приняли меры по устранению нарушений, — говорится в информации ведомства.

По постановлению прокурора виновных оштрафовали на 100 тысяч рублей (ч. 1, ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ и ст. 6.6 КоАП РФ).

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