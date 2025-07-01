В Калининграде подорожает проезд: на сколько вырастут цены в автобусах

В Калининграде может быть увеличена стоимость проезда в общественном транспорте. Соответствующее заявление на пересмотр тарифов от муниципального перевозчика «Калининград-ГорТранс» поступило в региональную Службу по государственному регулированию цен и тарифов.
В документе предложены новые расценки: при оплате наличными проезд должен составить 49 рублей вместо текущих 37, при безналичной оплате — 39 рублей вместо 33. Для пассажиров, использующих транспортную карту «Волна Балтики», стоимость поездки возрастет с 28 до 34 рублей.
Последний раз тарифы на городской транспорт повышались в июне 2023 года. Тогда власти объясняли это тем, что предыдущая индексация проводилась еще в 2020 году, а за прошедшие три года существенно выросли ключевые статьи расходов перевозчика: стоимость топлива увеличилась на 22% (с 46,3 до 56,5 рублей), запасные части подорожали на 60%, а коммунальные услуги — на 12%. При этом повышение цены проезда по карте «Волна Балтики» составит около 10,7%.
Кроме того, с 1 июля повысится плата за проезд для льготных категорий населения, пользующихся социальными абонементами. Речь идет о школьниках, пенсионерах и многодетных семьях, которые ездят по городским маршрутам № 1−99.
Месячный льготный проездной для пенсионеров подорожает с 300 до 450 рублей, для многодетных семей — с 550 до 700 рублей. Остальные льготники будут платить за проездной 1000 рублей вместо прежних 700.