В Калининграде подорожает проезд: на сколько вырастут цены в автобусах

Последний раз тарифы на городской транспорт повышались в июне 2023 года. Тогда власти объясняли это тем, что предыдущая индексация проводилась еще в 2020 году, а за прошедшие три года существенно выросли ключевые статьи расходов перевозчика: стоимость топлива увеличилась на 22% (с 46,3 до 56,5 рублей), запасные части подорожали на 60%, а коммунальные услуги — на 12%. При этом повышение цены проезда по карте «Волна Балтики» составит около 10,7%.