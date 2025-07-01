«МИР Сибири» вновь пройдёт под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО

Ежегодно сибирский этномарафон принимает около 1,5 тысяч участников. В этом году ожидаются гости из Алжира, Армении, Грузии, Китая, Кубы, Сербии, Франции и, конечно, наши соотечественники. В отборочных этапах конкурсной программы фестиваля приняли участие артисты и мастера из 64 регионов России. Лучшие из них представят своё творчество на фестивале.