«МИР Сибири» вновь пройдёт под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО

Впервые «МИР Сибири» получил такую эгиду в 2018-м году. В 2025 году фестиваль снова закрепил за собой статус события, которое направлено на сохранение и развитие нематериального наследия России, содействует укреплению межкультурного диалога и международного сотрудничества.
Ежегодно сибирский этномарафон принимает около 1,5 тысяч участников. В этом году ожидаются гости из Алжира, Армении, Грузии, Китая, Кубы, Сербии, Франции и, конечно, наши соотечественники. В отборочных этапах конкурсной программы фестиваля приняли участие артисты и мастера из 64 регионов России. Лучшие из них представят своё творчество на фестивале.
Напомним, в этом году «МИР Сибири» пройдёт в посёлке Шушенское с 10 по 13 июля. Актуальные новости и программу выступлений приглашённых артистов можно найти на сайте festmir.ru и в соцсетях фестиваля. Вход на все мероприятия свободный.