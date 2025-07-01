Аналитики назвали продукт, цены на который за полгода выросли в два раза

С начала текущего года в Башкирии зафиксировали рост цен на ряд продуктов питания. Согласно информации от аналитиков Росстата, сильнее всего подорожали овощи.
Наибольший рост цен отмечен на морковь, которая подорожала на 100,3%, достигнув 69,89 рубля за килограмм. Картофель поднялся в цене на 90,2% (до 89,47 рубля), белокочанная капуста — на 41,4% (58,16 рубля), а репчатый лук — на 30,8% (59 рублей).
Среди других продуктов, заметно подорожавших с января по июнь, — яблоки (+24,6%, 151,15 рубля), замороженная рыба (+15,2%, 299,68 рубля), говядина (+13%, 649,67 рубля) и сметана (+11,6%, 340,45 рубля). Также в перечень вошли сыры, маргарин, колбасные изделия, алкоголь и хлеб, цены на которые выросли от 6 до 10%.
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