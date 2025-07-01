Аналитики назвали продукт, цены на который за полгода выросли в два раза

Среди других продуктов, заметно подорожавших с января по июнь, — яблоки (+24,6%, 151,15 рубля), замороженная рыба (+15,2%, 299,68 рубля), говядина (+13%, 649,67 рубля) и сметана (+11,6%, 340,45 рубля). Также в перечень вошли сыры, маргарин, колбасные изделия, алкоголь и хлеб, цены на которые выросли от 6 до 10%.