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53% самарцев считают, что учителя должны сдавать ЕГЭ по своим предметам

Сторонники инициативы считают, что так преподаватели покажут квалификацию. Также это будет «честно по отношению к детям», уверены они.

Больше половины горожан уверены: педагогам старших классов необходимо сдать госэкзамены по профильным дисциплинам.

Всего такую инициативу поддержали 53% местных. Считают, что так преподаватели покажут свою квалификацию. Также это будет «честно по отношению к детям», добавили сторонники подобного подхода.

Причем в основном это родители ребят из 10−11 классов (62%), мужчины, опрошенные младше 45 лет (54%) и с зарплатой от 100 тыс. рублей в месяц (63%).

С другой стороны, 22% жителей областного центра против ЕГЭ для учителей. Напомнили о специальных курсах для педагогов.

«Зачем человеку лишние переживания, тем более за их небольшую зарплату? Я вообще считаю, что ЕГЭ надо убрать», — приводят слова одного из самарцев представители сервиса SuperJob.

Плюс противники идеи считают, что тесты не покажут реальные знания. Подчеркнули: умение сдавать экзамены и преподавать — разные вещи. Еще 25% не определились с решением.

Ранее сообщали, что самарский школьник получил результаты ЕГЭ и побрился налысо из-за спора с другом.

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