53% самарцев считают, что учителя должны сдавать ЕГЭ по своим предметам

Больше половины горожан уверены: педагогам старших классов необходимо сдать госэкзамены по профильным дисциплинам.
Всего такую инициативу поддержали 53% местных. Считают, что так преподаватели покажут свою квалификацию. Также это будет «честно по отношению к детям», добавили сторонники подобного подхода.
Причем в основном это родители ребят из 10−11 классов (62%), мужчины, опрошенные младше 45 лет (54%) и с зарплатой от 100 тыс. рублей в месяц (63%).
С другой стороны, 22% жителей областного центра против ЕГЭ для учителей. Напомнили о специальных курсах для педагогов.
«Зачем человеку лишние переживания, тем более за их небольшую зарплату? Я вообще считаю, что ЕГЭ надо убрать», — приводят слова одного из самарцев представители сервиса SuperJob.
Плюс противники идеи считают, что тесты не покажут реальные знания. Подчеркнули: умение сдавать экзамены и преподавать — разные вещи. Еще 25% не определились с решением.
Ранее сообщали, что самарский школьник получил результаты ЕГЭ и побрился налысо из-за спора с другом.
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