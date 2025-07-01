Из омского «Иртыша» ушли четыре тренера и восемнадцать игроков

Информация о расторжении контрактов с восемнадцатью футболистами и четырьмя тренерами появилась вчера, 30 июня, в телеграм-канале омской команды «ФК “Иртыш” (Омск)».
В связи с окончанием сроков контрактов ФК «Иртыш» покинули следующие игроки: Алексей Ларин, Омар Попов, Артем Арутюнов, Никита Гетьман, Ярослав Соловьев, Роман Райфегерсте, Михаил Иваньков, Владимир Шолох, Федор Галочкин, Павел Коркин, Никита Шарков, Вадим Карев, Павел Карасев, Григорий Лобанов, Максим Радченко, Никита Жустьев, Артем Галаджан, Ярослав Доль. Администрация клуба поблагодарила игроков и пожелала им успехов в спортивной карьере.
Наряду с игроками, омский «Иртыш» покинул главный тренер и его три помощника:
«Сегодня закончился срок соглашений с главным тренером Максимом Мишаткиным, тренером-аналитиком Николаем Овечкиным, тренером вратарей Романом Тарасовым и тренером по ОФП Александром Шулениным», — говорится в телеграм-канале команды.
С помощью уходящего состава игроков и тренеров «Иртыш» добился в минувшем сезоне восьмого места в таблице Second League A Group Silver. Однако, в последних восьми матчах команда смогла выиграть лишь один, два свести к ничье, а остальные пять — проиграла.
Отметим, что это не первая пертурбация в омском командном спорте. Ранее мы писали, что в хоккейном клубе «Авангард» проходят массовые сокращения сотрудников.