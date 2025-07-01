11 нелегальных свалок ликвидируют в Приокском районе Нижнего Новгорода

Согласно документации, подрядчику предстоит убрать и вывезти 1 624 кубометра мусора с общей площади 1 432 квадратных метра. Работы охватят 11 точек, расположенных на улицах Ларина, 40 лет Победы, Радистов, Медицинской, Гагарина и других, а также в поселке Луч и деревне Ольгино. Срок выполнения работ составит 30 рабочих дней с момента заключения контракта. При этом допускается досрочное завершение проекта по согласованию сторон. Прием заявок на участие в конкурсе завершится 8 июля. Итоги определения подрядчика подведут 10 июля.