Медведь представляет угрозу для жителей посёлка Мамакан в Иркутской области

Вблизи посёлка Мамакан местные жители регулярно фиксируют появление медведя. По данным очевидцев, хищник приближается к жилым и хозяйственным постройкам, повреждая двери и создавая угрозу для людей. Инциденты происходят как в ночное, так и в дневное время. Об этом сообщили в социальных сетях Бодайбинского района.