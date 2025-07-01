Медведь представляет угрозу для жителей посёлка Мамакан в Иркутской области

Вблизи посёлка Мамакан местные жители регулярно фиксируют появление медведя. По данным очевидцев, хищник приближается к жилым и хозяйственным постройкам, повреждая двери и создавая угрозу для людей. Инциденты происходят как в ночное, так и в дневное время. Об этом сообщили в социальных сетях Бодайбинского района.
В настоящее время ситуация остаётся напряжённой. Как сообщает одна из местных жительниц, медведь неоднократно заходил на территорию базы, разрушая имущество.
Жители обеспокоены возможными последствиями, однако активных действий по отлову или отпугиванию животного пока не предпринимается.