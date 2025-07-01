Над Невой появится мост с самым большим разводным крылом. Он будет на ШМСД

Участок, о котором идёт речь, тянется в Невском районе от транспортного узла на пересечении с Глухоозерским шоссе (по левому направлению) и от улицы 2-й Луч (по правому направлению), а дальше — через Неву вдоль северного железнодорожного полукольца до транспортной развязки на пересечении с Союзным проспектом. Это районы с плотной жилой застройкой, поэтому участок проведут в основном в надземном уровне по эстакадам, по три полосы в каждую сторону движения. Планируется одна транспортная развязка, на искусственных сооружениях установят шумозащитные экраны.
Главным элементом участка станет однокрылый разводной мост через Неву. Длина пролета составит 60,1 м — это будет самая длинная конструкция в Петербурге, а также новая достопримечательность города. Мостовое сооружение общей длиной 777,3 м возведут на 11 опорах, из них шесть будут стоять в русле Невы и пять — в пойменной части.
«Новый мост через Неву с разводным пролетом будет расположен рядом с действующим Финляндским мостом. Поэтому при проектировании проведена оценка воздействия планируемых работ на выдающуюся универсальную ценность исторического центра Санкт-Петербурга как объекта всемирного наследия ЮНЕСКО», — рассказала главный эксперт проекта Татьяна Сущевская.
Застройщиком объекта выступает АО «Западный скоростной диаметр», генеральный проектировщик — АО «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург».
Концессионное соглашение на строительство II-IV этапов платной ШМСД город подписал с компанией «Широтная магистраль Северной столицы», принадлежащей ВТБ и Газпромбанку. Стоимость строительства — 241 миллиард рублей, участвуют компания, региональный и федеральный бюджеты. Участки Ленобласти по отдельному соглашению с регионом будет строить Всеволожская концессионная компания. Общая протяженность трассы составит 32,4 км (16,7 км — по Петербургу, 15,7 км — по Ленобласти).
В нулевой день ПМЭФ-2025 прошла церемония погружения символической сваи на строительстве II-IV этапов ШМСД (от Витебского проспекта до Кольцевой).