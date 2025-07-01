В вузе Севастополя создали новый НИИ интеллектуального приборостроения и робототехники

«На первом этапе каждая из лабораторий будет осуществлять разработку новых решений для тех или иных систем, которые в принципе в промышленности уже есть. С одной стороны, это позволит наработать компетенции именно по входу в уже существующие продуктовые линейки. С другой — вывести на рынок результаты инновационной деятельности, имеющиеся в вузе. Сейчас, на данному этапе, разработать что-то принципиально новое, заменяющее полностью какую-то технологию, пока нереально, но в будущем рассчитываем, что и к этому придем», — уточнил проректор.