В Екатеринбурге реформируют известную спецшколу № 124

По его словам, новая модель позволит направлять подростков в спецшколу не только по решению суда, как сейчас, но и по постановлению комиссии по делам несовершеннолетних — с согласия родителей, пишет «ФедералПресс». «Мы рассматриваем возможность перевода специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа в открытый тип, — заявил Бирюк. — Это даст возможность быстрее реагировать на повторные правонарушения подростков».