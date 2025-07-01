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В Екатеринбурге реформируют известную спецшколу № 124

Спецшколу 124 сделают не закрытой, а открытой.

Специальную школу № 124 Екатеринбурга, ставшую центром громкого скандала, планируют преобразовать в учреждение открытого типа. Об этом сообщил заместитель министра образования Свердловской области Евгений Бирюк на заседании регионального заксобрания.

По его словам, новая модель позволит направлять подростков в спецшколу не только по решению суда, как сейчас, но и по постановлению комиссии по делам несовершеннолетних — с согласия родителей, пишет «ФедералПресс». «Мы рассматриваем возможность перевода специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа в открытый тип, — заявил Бирюк. — Это даст возможность быстрее реагировать на повторные правонарушения подростков».

Чиновник подчеркнул, что многие несовершеннолетние неоднократно совершают одни и те же нарушения — чаще всего это «зацепинг». Однако родители часто не справляются с поведением детей, и подростки чувствуют себя безнаказанными.

Бирюк призвал муниципалитеты активнее заниматься профилактикой правонарушений среди молодежи.

Спецшкола № 124 оказалась в центре скандала после сообщений о насилии среди воспитанников. Суд признал бывшего директора учреждения виновной в халатности, но позже приговор был отменен.