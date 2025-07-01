В Башкирии отремонтировали дорогу до Челябинской области

В Учалинском районе ремонтируют дорогу Уфа — Межозёрный на границе с Челябинской областью, сообщили в УДХ Башкирии. На участке 3,2 км от деревни Кудашево до границы с соседним регионом укладывают новый асфальтобетон.
Ремонт покрытия делают по методу холодного ресайклинга — с использованием асфальтовой крошки, снятой со старой дороги. Эта технология позволяет использовать вторсырьё для создания усиленного основания, а значит, увеличить срок службы нового полотна.
На участке уже уложили верхний слой дорожной одежды. Работы завершат укрепление обочин и нанесение разметки.
Также в Учалинском районе ремонтируют трассу Белорецк — Учалы — Миасс на 4-километровом участке между Истамгулово и Базаргулово.