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В Башкирии отремонтировали дорогу до Челябинской области

Она соединяет Учалинский и Верхнеуральский районы.

Источник: УДХ РБ

В Учалинском районе ремонтируют дорогу Уфа — Межозёрный на границе с Челябинской областью, сообщили в УДХ Башкирии. На участке 3,2 км от деревни Кудашево до границы с соседним регионом укладывают новый асфальтобетон.

Ремонт покрытия делают по методу холодного ресайклинга — с использованием асфальтовой крошки, снятой со старой дороги. Эта технология позволяет использовать вторсырьё для создания усиленного основания, а значит, увеличить срок службы нового полотна.

На участке уже уложили верхний слой дорожной одежды. Работы завершат укрепление обочин и нанесение разметки.

Также в Учалинском районе ремонтируют трассу Белорецк — Учалы — Миасс на 4-километровом участке между Истамгулово и Базаргулово.