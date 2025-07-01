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В Новосибирске 51 выпускник получил 100 баллов на ЕГЭ

По предварительным данным, 51 выпускник новосибирских школ сдал Единый государственный экзамен на максимальный балл. Окончательные результаты будут известны после обработки данных резервных дней сдачи.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев лично поздравил стобалльников, отметив исторические традиции городского образования: «В 1912 году в Новониколаевске впервые в России ввели систему всеобщего начального образования. Сегодня в городе работают 30 вузов, двери которых открыты для вас».

Среди отличившихся — 48 выпускников 2025 года и 3 выпускника прошлых лет. Наибольшее количество максимальных результатов показано по химии (14 человек), русскому языку (9 человек) и литературе (7 человек). По 6 стобалльных работ зафиксировано по профильной математике и информатике.

Лучшие результаты продемонстрировали учащиеся СУНЦ НГУ, гимназии № 10, Аэрокосмического лицея имени Ю. В. Кондратюка и других ведущих образовательных учреждений города.

Всего в 2025 году ЕГЭ в Новосибирске сдавали 10 018 человек, включая выпускников прошлых лет и студентов колледжей. Самым популярным предметом по выбору стало обществознание (43% участников).

1250 выпускников удостоены медалей «За особые успехи в учении», из них 650 получили золотые и 600 — серебряные награды.

«Дорогие выпускники, — обратился к ним мэр, — нам очень нужны талантливые специалисты. Желаю вам сделать правильный выбор и, возможно, вернуться работать в родной город».