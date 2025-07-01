В Новосибирске 51 выпускник получил 100 баллов на ЕГЭ

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев лично поздравил стобалльников, отметив исторические традиции городского образования: «В 1912 году в Новониколаевске впервые в России ввели систему всеобщего начального образования. Сегодня в городе работают 30 вузов, двери которых открыты для вас».
Среди отличившихся — 48 выпускников 2025 года и 3 выпускника прошлых лет. Наибольшее количество максимальных результатов показано по химии (14 человек), русскому языку (9 человек) и литературе (7 человек). По 6 стобалльных работ зафиксировано по профильной математике и информатике.
Лучшие результаты продемонстрировали учащиеся СУНЦ НГУ, гимназии № 10, Аэрокосмического лицея имени Ю. В. Кондратюка и других ведущих образовательных учреждений города.
Всего в 2025 году ЕГЭ в Новосибирске сдавали 10 018 человек, включая выпускников прошлых лет и студентов колледжей. Самым популярным предметом по выбору стало обществознание (43% участников).
1250 выпускников удостоены медалей «За особые успехи в учении», из них 650 получили золотые и 600 — серебряные награды.
«Дорогие выпускники, — обратился к ним мэр, — нам очень нужны талантливые специалисты. Желаю вам сделать правильный выбор и, возможно, вернуться работать в родной город».