В Новосибирске 51 выпускник получил 100 баллов на ЕГЭ

Среди отличившихся — 48 выпускников 2025 года и 3 выпускника прошлых лет. Наибольшее количество максимальных результатов показано по химии (14 человек), русскому языку (9 человек) и литературе (7 человек). По 6 стобалльных работ зафиксировано по профильной математике и информатике.