В Иркутской области стартовал конкурс «Мисс Транспортная полиция Прибайкалья»

КП-Иркутск запустила конкурс «Мисс Транспортная полиция Прибайкалья — 2025». Онлайн-голосование проходит с 1 по 31 июля включительно. Соревнование приурочены к особенной дате — 1 августа исполнится 88 лет со дня создания дорожно-транспортного отдела НКВД администрации Восточно-Сибирской железной дороги в Иркутске.
Самую обаятельную леди в погонах выберут наши читатели. Проголосовать можно один раз в сутки, начиная с 1 июля в 18:00 по иркутскому времени, на сайте irk.kp.ru. По окончании конкурса состоится торжественное награждение — трем участницам, набравшим больше всего «сердечек», вручим дипломы и памятные подарки. А итоги и личные фотографии финалисток опубликуем в статье на сайте.
Важно! Прием заявок открыт на протяжении всего конкурса. Чтобы присоединиться, загрузите фото в форме МВД. Не забудьте указать: ФИО, должность, город или район работы, короткий рассказ о себе, своей профессии, увлечениях и достижениях.
Все остальное — дело рук ваших коллег, друзей и близких, которые смогут вас поддержать голосами.