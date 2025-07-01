В Иркутской области стартовал конкурс «Мисс Транспортная полиция Прибайкалья»

Самую обаятельную леди в погонах выберут наши читатели. Проголосовать можно один раз в сутки, начиная с 1 июля в 18:00 по иркутскому времени, на сайте irk.kp.ru. По окончании конкурса состоится торжественное награждение — трем участницам, набравшим больше всего «сердечек», вручим дипломы и памятные подарки. А итоги и личные фотографии финалисток опубликуем в статье на сайте.