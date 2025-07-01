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Сбои в работе мобильного интернета пятый день фиксируются в Нижнем Новгороде

С аналогичной проблемой столкнулись и абоненты из других городов области.

Жители Нижнего Новгорода уже пятый день не могут полноценно использовать мобильный интернет. О сбоях горожане рассказывали и 30 июня. В минувший понедельник они столкнулись с невозможностью оплатить товары банковской картой.

Сегодня, 1 июля, неполадки наблюдаются в центре столицы Приволжья. Также жалобы поступают от жителей других районов областного центра. Кроме того, проблемы с интернетом фиксируются и в других городах региона: Дзержинске, Кулебаках, Выксе, Навашине.

Ранее нижегородские власти объяснили сбои в работе интернета мерами безопасности.