Сбои в работе мобильного интернета пятый день фиксируются в Нижнем Новгороде

Жители Нижнего Новгорода уже пятый день не могут полноценно использовать мобильный интернет. О сбоях горожане рассказывали и 30 июня. В минувший понедельник они столкнулись с невозможностью оплатить товары банковской картой.
Сегодня, 1 июля, неполадки наблюдаются в центре столицы Приволжья. Также жалобы поступают от жителей других районов областного центра. Кроме того, проблемы с интернетом фиксируются и в других городах региона: Дзержинске, Кулебаках, Выксе, Навашине.
Ранее нижегородские власти объяснили сбои в работе интернета мерами безопасности.