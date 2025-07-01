Сбои в работе мобильного интернета пятый день фиксируются в Нижнем Новгороде

Сегодня, 1 июля, неполадки наблюдаются в центре столицы Приволжья. Также жалобы поступают от жителей других районов областного центра. Кроме того, проблемы с интернетом фиксируются и в других городах региона: Дзержинске, Кулебаках, Выксе, Навашине.