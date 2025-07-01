Самарский политех вошёл в топ-15 вузов России на конкурсе «Стартап как диплом»

СамГТУ вошёл в число 15 лучших вузов-участников Всероссийского конкурса «Стартап как диплом», продемонстрировав высокий уровень системной работы со студенческими проектами. Об этом сообщает пресс-служба университета.
Конкурс собрал более 900 заявок со всей страны, в финал прошли только 15. Среди них — проекты студентов Самарского политеха.
Победу одержала выпускная работа Карины Ерохиной: система онлайн-мониторинга загрузки снегоуборочной машины СМ-2. Разработка помогает предотвратить перегруз или недогруз, снижая издержки и повышая безопасность.
В топ-50 лучших вошёл и проект Евгения Кайзерова — система мониторинга помещений с использованием БПЛА.
В университете отмечают, что защита диплома в формате стартапа — логическое завершение многолетней подготовки студентов к реальному бизнесу. Программа «Стартап как диплом» реализуется при поддержке Минобрнауки и региональных властей.
А также десять студентов СамГТУ стали призерами всероссийской олимпиады «Я — профессионал».
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