Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самарский политех вошёл в топ-15 вузов России на конкурсе «Стартап как диплом»

СамГТУ вошёл в число 15 лучших вузов-участников Всероссийского конкурса «Стартап как диплом», продемонстрировав высокий уровень системной работы со студенческими проектами.

СамГТУ вошёл в число 15 лучших вузов-участников Всероссийского конкурса «Стартап как диплом», продемонстрировав высокий уровень системной работы со студенческими проектами. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Конкурс собрал более 900 заявок со всей страны, в финал прошли только 15. Среди них — проекты студентов Самарского политеха.

Победу одержала выпускная работа Карины Ерохиной: система онлайн-мониторинга загрузки снегоуборочной машины СМ-2. Разработка помогает предотвратить перегруз или недогруз, снижая издержки и повышая безопасность.

В топ-50 лучших вошёл и проект Евгения Кайзерова — система мониторинга помещений с использованием БПЛА.

В университете отмечают, что защита диплома в формате стартапа — логическое завершение многолетней подготовки студентов к реальному бизнесу. Программа «Стартап как диплом» реализуется при поддержке Минобрнауки и региональных властей.

А также десять студентов СамГТУ стали призерами всероссийской олимпиады «Я — профессионал».

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше