Омичи жалуются на запах химии в воздухе

Уточняется, что в Омске круглосуточно ведётся мониторинг состояния воздуха. Если горожане чувствуют резкий или необычный запах в своём районе, в Минприроды рекомендуют не игнорировать это. Для оперативной проверки воздуха можно обратиться в Центр экологического мониторинга. Для связи доступны два телефона: 37−80−21 и номер WhatsApp — 8−923−685−56−31. После обращения на место может быть направлена мобильная лаборатория.