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Омичи жалуются на запах химии в воздухе

В Омске вновь зафиксированы многочисленные жалобы на резкий запах химии в воздухе.

Источник: РИА "Новости"

Сообщения о неприятном запахе начали появляться в соцсетях. По словам горожан, в некоторых районах города дышать стало трудно, особенно в ночное и утреннее время. Основные жалобы поступили от жителей Нефтяников, Левого берега и Центрального округа. Также неприятный запах почувствовали в 12 микрорайоне, на улицах Орджоникидзе, Омской, Жукова и Рабиновича.

«Центральный район — как вечер, то закрывай окна. Проснулась в 4 утра от головной боли и невыносимого запаха газа», — рассказала омичка в соцсетях.

На ситуацию отреагировали в Министерстве природных ресурсов и экологии Омской области. В ведомстве сообщили, что Омск участвует в федеральном проекте «Чистый воздух». В рамках этой программы на городских предприятиях проводится модернизация — оборудование заменяется на более экологичное, что должно снизить объёмы выбросов в атмосферу.

Однако, как пояснили в Минприроды, несмотря на принимаемые меры, с 24 июня в регионе наблюдаются неблагоприятные метеоусловия: загрязняющие вещества дольше остаются в воздухе. Это и приводит к тому, что в некоторых районах города появляется стойкий запах химии или газа.

Уточняется, что в Омске круглосуточно ведётся мониторинг состояния воздуха. Если горожане чувствуют резкий или необычный запах в своём районе, в Минприроды рекомендуют не игнорировать это. Для оперативной проверки воздуха можно обратиться в Центр экологического мониторинга. Для связи доступны два телефона: 37−80−21 и номер WhatsApp — 8−923−685−56−31. После обращения на место может быть направлена мобильная лаборатория.