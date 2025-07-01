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Изменится схема движения 14-го автобусного маршрута в Воронеже

Автобусы будут курсировать от 8-й больницы до улицы Сельской.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже с 7 июля изменится схема маршрута № 14 «микрорайон Таврово — микрорайон Боровое (ул. Сельская)». Об этом сообщает сайт Единого оператора городских пассажирских перевозок.

Теперь он будет называться маршрут № 14 «Больница № 8 — микрорайон Боровое (ул. Сельская)». Автобусы будут курсировать от остановки «Больница № 8» (площадка для разворота и стоянки автобусов по улице Ростовская, 90кб) до остановки «улица Сельская» (разворот автобуса без пассажиров у дома № 2ш).

С подробной схемой движения можно познакомиться здесь.