Изменится схема движения 14-го автобусного маршрута в Воронеже

Теперь он будет называться маршрут № 14 «Больница № 8 — микрорайон Боровое (ул. Сельская)». Автобусы будут курсировать от остановки «Больница № 8» (площадка для разворота и стоянки автобусов по улице Ростовская, 90кб) до остановки «улица Сельская» (разворот автобуса без пассажиров у дома № 2ш).