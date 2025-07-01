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Жители Ростовской области сообщили о вспышках и громких звуках ночью 1 июля

Жители разных районов Ростовской области рассказали о ночной атаке БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Жители Ростовской области сообщили в социальных сетях о вспышках и громких звуках в ночь на 1 июля. Комментарии от интернет-пользователей поступили из разных районов региона.

Одни отметили глухой раскатистый грохот вдалеке, а другие — довольно четкие хлопки, которые раздавались друг за другом. У некоторых от звуковой волы «дрожали окна».

Напомним, по информации Минобороны России, прошедшей ночью в небе над регионом сбили 16 БПЛА.

Врио губернатора области Юрий Слюсарь уточнил, что после падения обломков беспилотников пострадали окна многоквартирного дома в Таганроге и дома инвалида-колясочника в хуторе Веселом Мясниковского района. Также в приморском городе ущерб получили припаркованные машины. Предварительно, пострадавших среди людей нет.

Добавим, всего в течение ночи силы ПВО уничтожили БПЛА в Таганроге, Ростове-на-Дону, Новошахтинске, Миллеровском, Аксайском, Неклиновском, Матвеево-Курганском и Мясниковском районах.

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