Дзюба рассказал, почему он и Овечкин остаются в профессиональном спорте

Футболист тольяттинского «Акрона» подчеркнул: сейчас играют за свое наследие и получают удовольствие.
Артем Дзюба является лучшим бомбардиром в истории российского футбола и национальной команды. В минувшем сезоне провел за волжан 24 матча, забил десять мячей (всего в РПЛ — 169) и еще семь раз ассистировал.
Александр Овечкин в прошедшем розыгрыше НХЛ обогнал Уэйна Грецки и занял первую строчку по числу шайб в «регулярке» Национальной хоккейной лиги. Сейчас их 897. Плюс 77 в плей-офф.
«Спорту уделили все свое детство, молодость и зрелость. Поэтому сейчас играем просто за наследие, получаем от этого удовольствие», — объяснил Артем Дзюба ТАСС.
Недавно экс-наставник сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что 36-летний нападающий «красно-черных» находится в хорошей форме.
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