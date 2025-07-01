Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дзюба рассказал, почему он и Овечкин остаются в профессиональном спорте

Футболист тольяттинского «Акрона» подчеркнул: сейчас играют за свое наследие и получают удовольствие.

Футболист тольяттинского «Акрона» подчеркнул: сейчас играют за свое наследие и получают удовольствие.

Артем Дзюба является лучшим бомбардиром в истории российского футбола и национальной команды. В минувшем сезоне провел за волжан 24 матча, забил десять мячей (всего в РПЛ — 169) и еще семь раз ассистировал.

Александр Овечкин в прошедшем розыгрыше НХЛ обогнал Уэйна Грецки и занял первую строчку по числу шайб в «регулярке» Национальной хоккейной лиги. Сейчас их 897. Плюс 77 в плей-офф.

«Спорту уделили все свое детство, молодость и зрелость. Поэтому сейчас играем просто за наследие, получаем от этого удовольствие», — объяснил Артем Дзюба ТАСС.

Недавно экс-наставник сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что 36-летний нападающий «красно-черных» находится в хорошей форме.

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.

Узнать больше по теме
«Акрон»: главное о компании и ее перспективах на фондовом рынке в 2024 году
Собрали основную информацию о деятельности компании «Акрон»: ее история, популярные товары на рынке, финансовые и производственные показатели. Также составили пошаговый план по инвестированию в бумаги корпорации и спросили эксперта, как будет развиваться ситуация с ее акциями в 2024 году.
Читать дальше