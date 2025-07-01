Сколько лет глава секты Виссарион может провести в колонии

Все резко изменилось в сентябре 2020 года, когда в общину прилетели вертолеты с боевым спецназом. Сотрудники вместе с понятыми обыскивали дома Редькина, Ведерникова и других представителей общины. В кадре демонстрировали деньги, в том числе и иностранную валюту, а также оружие и боеприпасы к ним. Второе вполне объяснимо, так как «Город Солнца» построен в сибирской тайге, где встречи с хищниками далеко не редкость.