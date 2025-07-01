Сколько лет глава секты Виссарион может провести в колонии

В Новосибирске вынесли приговор основателю секты «Церковь последнего завета» Сергею Торопу, более известному по имени Виссарион. Суд назначил главе «Церкви» и ее сооснователю наказание в виде 12 лет колонии строгого режима, еще один последователь получил 11 лет лишения свободы. Мы вспоминаем всю историю Виссариона, а также считаем с юристом, через сколько лет Тороп может вернуться на свободу.
Суд мирской.
В последний день июня, спустя пять лет судебных разбирательств, Новосибирский городской суд огласил приговор троим основателям «Церкви». Сергея Торопа (Виссарион) приговорили к 12 годам лишения свободы строгого режима, столько же получил Владимир Ведерников, а Вадим Редькин получил на год меньше. Осужденных признали виновными в организации религиозного движения с признаками секты, мошенничестве, а также в причинении тяжкого и среднего вреда некоторым из членов коммуны.
От милиционера до сына божиего.
История Сергея Торопа берет начало в 1991 году. На стыке эпох и в пожаре перемен бывший советский гаишник, по собственным словам, принял учение небесного Отца и взял себе новое имя — Виссарион. Отрекшись от мирского, он основал в центре Сибири, в Курагинском районе Красноярского края, общину под названием «Город Солнца».
Как рассказывал сооснователь общины Вадим Редькин (он же первый последователь Виссариона и один из трех фигурантов уголовного дела), первыми жителями «Города Солнца» стали представители интеллигенции.
«Мы ничего не умели делать руками, точнее, мало что умели делать. Говорить умели хорошо. Были учителя, бывшие военные и даже рванули бывшие представители спецслужб. Здесь соединились те люди, которые никогда бы по интересам не соединились в социальной жизни», — рассказывал Редькин журналистам в 2020-м году.
Учение строилось на переосмыслении христианской идеологии, а «Церковь» прирастала последователями со стран бывшего СНГ, а также из Болгарии, США и Германии. Были среди верователей бизнесмены, бывшие политики и даже представители эстрады. Самая известная из них — Светлана Владимирская, автор и исполнительница песни «Мальчик мой». Даже после разгрома общины Владимирская была на стороне «Церкви».
Община жила по законам коммуны: последователи не ели мясо (но употребляли яйца, молоко и сыр), помогали друг другу по хозяйству, учили детей (в «Городе Солнца» была своя школа), а одним из самых главных дел «Церкви» были фирменные дома из оцилиндрованного бревна, которые строили в Красноярском крае и далеко за его пределами.
Сам же Виссарион был фигурой полумифической: он спускался к последователям со своего дома на горе в определенные праздники, редко говорил с журналистами, а его фотографию использовали вместо иконы. Сергея Торопа последователи именуют не иначе как Учитель и веруют, что это реинкарнация Иисуса Христа.
Разгром.
Все резко изменилось в сентябре 2020 года, когда в общину прилетели вертолеты с боевым спецназом. Сотрудники вместе с понятыми обыскивали дома Редькина, Ведерникова и других представителей общины. В кадре демонстрировали деньги, в том числе и иностранную валюту, а также оружие и боеприпасы к ним. Второе вполне объяснимо, так как «Город Солнца» построен в сибирской тайге, где встречи с хищниками далеко не редкость.
Основоположникам «Церкви» вменяли статьи о создании секты (ч. 1 ст. 239 УК РФ), мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также причинение тяжкого и среднего вреда здоровью некоторым из членов общины (шестерым причинен тяжкий вред и еще одному — средний). В новосибирском суде доказали также хищение 5 миллионов рублей из бюджета Красноярского края, а также привлечение денег от самих последователей. Последние, впрочем, добровольно расставались с деньгами. Также суд удовлетворил гражданские иски на сумму 45 миллионов рублей, которые Тороп, Редькин и Ведерников должны выплатить потерпевшим.
Отметим, что и до разгрома «Церкви» община оказывалась в центре скандала. В августе 2020 года съемочная группа «Известий» с корреспондентом Иваном Литоминым проникла в «Город Солнца» с легендой о крупном пожертвовании от неназванного бизнесмена. Как пишут «Известия», увидев камеры, последователи набросились на журналистов, отобрали телефоны и испортили оборудование. По версии же СК, съемочная группа попыталась заснять литургию, чем нарушила религиозное таинство — это и стало причиной возмущения.
Может выйти по УДО.
Последователи Виссариона небезосновательно ждут возвращения своего Учителя. Дело в том, что Тороп, Редькин и Ведерников провели в СИЗО почти по пять лет. По статье 72 УК РФ день пребывания в следственном изоляторе засчитывается за день пребывания в колонии строгого режима.
Юрист по уголовному праву и бывший следователь Федор Глушков посчитал для krsk.aif.ru, что обвиненные отбыли почти половину из назначенного им срока. При этом необязательно, что виссарионовцы отбудут полный срок:
«Они получают право на условно-досрочное освобождение спустя две трети отбытого срока. Две трети срока от 12 лет — это восемь лет. То есть Виссарион по ст. 79 УК РФ может подать на УДО уже через два года после прибытия в колонию. И здесь уже на усмотрение суда», — прокомментировал Федор Глушков.
Редакция krsk.aif.ru уже готовит материал о жизни в «Городе Солнца» до и после ареста Виссариона — следите за обновлениями на сайте.