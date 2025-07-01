Записывают и подделывают голос: что будет, если вы сказали «да» в разговоре с мошенниками

— Если мошенники записали и отразили в общении с банком голос потенциальной жертвы, то ни одна финансовая операция не будет одобрена. Банк, получив такие якобы записанные ответы, как «да», «нет», «возможно», не станет проводить операции. Деньги с вашего счета списаны не будут, потому что во всех банках действуют строгие меры безопасности. Как минимум это система идентификации и отправка вам кодового сообщения, которое никому сообщать нельзя, — сказал он.