Записывают и подделывают голос: что будет, если вы сказали «да» в разговоре с мошенниками

В России появился новый способ мошенничества. Злоумышленники массово звонят гражданам, представляясь сотрудниками соцопросов. Их цель — записать голос человека, чтобы с помощью нейросетей подделать речь жертвы. Для этого они стараются удержать жертву на линии как можно дольше, задавая вопросы с разной интонацией. «Вечерняя Москва» узнала у юриста Дмитрия Кваши, насколько опасно сказать мошенникам «да» и могут ли они с помощью голоса взять кредиты на человека.
По его словам, ни один российский банк не проводит никаких операций по такому биометрическому признаку, как сравнение голоса.
— Если мошенники записали и отразили в общении с банком голос потенциальной жертвы, то ни одна финансовая операция не будет одобрена. Банк, получив такие якобы записанные ответы, как «да», «нет», «возможно», не станет проводить операции. Деньги с вашего счета списаны не будут, потому что во всех банках действуют строгие меры безопасности. Как минимум это система идентификации и отправка вам кодового сообщения, которое никому сообщать нельзя, — сказал он.
Эксперт объяснил, что мошенники используют запись голоса для создания его клона. Его обрабатывают искусственным интеллектом, чтобы воспроизвести полноценный разговор со знакомыми жертвы.
— Например, записав ваш голос, злоумышленники могут позвонить вашим родственникам или друзьям и попросить перевести денежные средства. У человека создается впечатление, что он разговаривает именно с вами, поэтому сомнений не возникает. Это применяется лишь к лицам, с которыми у вас есть личные отношения, которым вы известны и на которых злоумышленник способен оказать воздействие, — предупредил Кваша.
Согласно отчету Банка России, за первые три месяца 2025 года мошенники похитили у россиян более 6,8 миллиарда рублей, что на 60 процентов больше, чем за аналогичный период 2024 года. Эксперт Института фундаментальных проблем социогуманитарных наук НИЯУ МИФИ Яков Якубович, комментируя цифры, заявил, что давно необходимо ужесточить меры против киберпреступников.