Паровоз «Малютка» совершил первый рейс на Горьковской железной дороге

Паровоз 9П№ 18430 был выпущен в 1951 году Муромским заводом им. Дзержинского. Почти три десятилетия — с 1996 по 2024 гг., он провел на открытой площадке «Паровозы России». В середине прошлого года «Малютка» был направлен в депо на капитальный ремонт, где железнодорожники восстановили до рабочего состояния.