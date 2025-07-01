Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Где пенсионеры могут подрабатывать в Сибири и в Красноярском крае?

В рамках стратегии по расширению возможностей трудоустройства, эксперты сервиса временной занятости «Авито Подработка» провели анализ спроса на подработку среди различных возрастных групп.

Источник: Freepik

По итогам весны 2025 года количество гибких вакансий для пенсионеров возросло на 35%, а среднее вознаграждение за такие позиции составило 66 394 рубля в месяц.

Подработка становится важным инструментом для поддержки финансового благосостояния и активной жизни пожилых людей. Наиболее высокий спрос наблюдается в сферах клининга, доставки, торговли и услуг, где особенно ценятся опыт, ответственность и стрессоустойчивость. Работодатели готовы адаптировать графики и условия труда под потребности старшего поколения, что способствует росту числа сменных и почасовых вакансий.

Предлагаем обзор актуальных предложений подработки для пенсионеров в Сибирском федеральном округе:

Товаровед.

В Омске пенсионеры могут устроиться на работу товароведом в комиссионном магазине детских и взрослых вещей. Гибкий график (2−3 дня в неделю) позволяет сохранить активность и увеличить доход. Обязанности включают прием и оценку товара, сортировку по размерам, оформление накладных и консультирование клиентов. Требуются внимательность, аккуратность и уверенное владение ПК. Средний заработок составляет от 20 000 до 40 000 рублей в месяц, в зависимости от количества смен.

Сотрудник охраны.

В Братске открыта вакансия для пенсионеров в службе охраны. Рассматриваются кандидаты с удостоверением частного охранника, а также те, кто готов его получить с помощью работодателя. Работа предполагает суточные смены (½) с заработком от 30 000 рублей в месяц. Обязанности включают контроль порядка на объекте, пропускной режим, обход территории и мониторинг камер видеонаблюдения. Опыт работы не обязателен, но требуется высокая дисциплина и аккуратность.

Уборщик.

В Бийске пенсионерам предлагается работа в сфере клининга — требуется уборщик для офисных и торговых помещений. График работы гибкий: можно выбрать смены 2/2, 3/3 или 4/2 с загрузкой от 9 до 12 часов в день. Выплаты производятся дважды в месяц, стартовая зарплата составляет от 34 000 рублей в месяц. Опыт работы не требуется — новым сотрудникам предоставляется обучение. Ценятся трудолюбие, чистоплотность и ответственность. Работа оформляется по трудовому договору, места расположены в магазинах, офисах и торговых центрах.

Похожие вакансии можно найти и в Красноярском крае.