Где пенсионеры могут подрабатывать в Сибири и в Красноярском крае?

В Бийске пенсионерам предлагается работа в сфере клининга — требуется уборщик для офисных и торговых помещений. График работы гибкий: можно выбрать смены 2/2, 3/3 или 4/2 с загрузкой от 9 до 12 часов в день. Выплаты производятся дважды в месяц, стартовая зарплата составляет от 34 000 рублей в месяц. Опыт работы не требуется — новым сотрудникам предоставляется обучение. Ценятся трудолюбие, чистоплотность и ответственность. Работа оформляется по трудовому договору, места расположены в магазинах, офисах и торговых центрах.