Где пенсионеры могут подрабатывать в Сибири и в Красноярском крае?

По итогам весны 2025 года количество гибких вакансий для пенсионеров возросло на 35%, а среднее вознаграждение за такие позиции составило 66 394 рубля в месяц.
Подработка становится важным инструментом для поддержки финансового благосостояния и активной жизни пожилых людей. Наиболее высокий спрос наблюдается в сферах клининга, доставки, торговли и услуг, где особенно ценятся опыт, ответственность и стрессоустойчивость. Работодатели готовы адаптировать графики и условия труда под потребности старшего поколения, что способствует росту числа сменных и почасовых вакансий.
Предлагаем обзор актуальных предложений подработки для пенсионеров в Сибирском федеральном округе:
Товаровед.
В Омске пенсионеры могут устроиться на работу товароведом в комиссионном магазине детских и взрослых вещей. Гибкий график (2−3 дня в неделю) позволяет сохранить активность и увеличить доход. Обязанности включают прием и оценку товара, сортировку по размерам, оформление накладных и консультирование клиентов. Требуются внимательность, аккуратность и уверенное владение ПК. Средний заработок составляет от 20 000 до 40 000 рублей в месяц, в зависимости от количества смен.
Сотрудник охраны.
В Братске открыта вакансия для пенсионеров в службе охраны. Рассматриваются кандидаты с удостоверением частного охранника, а также те, кто готов его получить с помощью работодателя. Работа предполагает суточные смены (½) с заработком от 30 000 рублей в месяц. Обязанности включают контроль порядка на объекте, пропускной режим, обход территории и мониторинг камер видеонаблюдения. Опыт работы не обязателен, но требуется высокая дисциплина и аккуратность.
Уборщик.
В Бийске пенсионерам предлагается работа в сфере клининга — требуется уборщик для офисных и торговых помещений. График работы гибкий: можно выбрать смены 2/2, 3/3 или 4/2 с загрузкой от 9 до 12 часов в день. Выплаты производятся дважды в месяц, стартовая зарплата составляет от 34 000 рублей в месяц. Опыт работы не требуется — новым сотрудникам предоставляется обучение. Ценятся трудолюбие, чистоплотность и ответственность. Работа оформляется по трудовому договору, места расположены в магазинах, офисах и торговых центрах.
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