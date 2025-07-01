Три ночи подряд Восточный выезд из Уфы ожидают перекрытия

В Уфе на три ночи закроют Восточный выезд. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Башкирии.
Ограничения будут действовать с 01:00 до 05:00 7, 8 и 9 июля. Будут полностью перекрыты все въезды со стороны проспекта Салавата Юлаева, федеральной трассы М-5 «Урал» и в районе села Федоровка.
Как пояснила глава дорожного ведомства Любовь Минакова, эта мера необходима для обеспечения безопасности при монтаже элементов автоматизированной системы управления дорожным движением. Она отметила, что работы специально запланированы на время минимальной транспортной нагрузки.
Министр попросила водителей заранее планировать маршруты и с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.