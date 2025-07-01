В Прикамье выросло количество умных устройств

«В Пермском крае мы видим особый спрос на умные устройства в тех сферах, где технологии М2М помогают бизнесу работать эффективнее. Автоматизация учёта, безопасности и логистики — не просто тренд, а реальный инструмент для высвобождения ресурсов сотрудников и экономии их времени. Ежегодно количество пермских предприятий, готовых внедрить в свою ежедневную работу наши сервисы, заметно увеличивается. Уверена, эта тенденция продолжится. Так, управление городским транспортом, дистанционный контроль оборудования и коммунальных сетей — яркий пример сегодняшних решений на базе интернета вещей», — прокомментировала директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.