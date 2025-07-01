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Жители Хабаровска считают, что учителя должны сдавать ЕГЭ

Идею поддерживают большинство горожан.

Источник: Комсомольская правда

Согласно исследованию сервиса SuperJob, 53% жителей Хабаровска считают, что преподаватели старших классов должны периодически сдавать ЕГЭ по своим предметам и публиковать результаты. Среди родителей учеников 10−11 классов эта идея пользуется еще большей поддержкой — 65%. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Среди аргументов сторонников идеи выделяются следующие: это покажет реальную квалификацию педагогов, а также будет честно по отношению к школьникам.

Против высказались 23% опрошенных. Они считают, что учителям достаточно курсов повышения квалификации, а ЕГЭ не отражает истинный уровень знаний. Кроме того, умение преподавать и сдавать тесты — разные навыки, и нельзя уравнивать учителей и учеников.

Мужчины поддерживают идею чаще женщин. Респонденты старше 45 лет менее склонны одобрять инициативу (51% против 54%). Чем выше доход, тем больше поддержки: среди зарабатывающих от 100 тысяч рублей «за» высказались 65%, при доходе до 50 тысяч — только 50%.

24% участников опроса затруднились с ответом, отметив, что публичная огласка результатов может быть излишней.