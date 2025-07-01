Жители Хабаровска считают, что учителя должны сдавать ЕГЭ

Мужчины поддерживают идею чаще женщин. Респонденты старше 45 лет менее склонны одобрять инициативу (51% против 54%). Чем выше доход, тем больше поддержки: среди зарабатывающих от 100 тысяч рублей «за» высказались 65%, при доходе до 50 тысяч — только 50%.