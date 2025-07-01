Глава Таганрога информировала о работе ПВО с ночь с 30 июня на 1 июля

Глава Таганрога Светлана Камбулова с вечера 30 июня, а также ночью 1 июля оперативно информировала в Telegram о воздушной угрозе и работе ПВО.
Первое предупреждение о беспилотной опасности от главы приморского города поступило в 22 часа, потом был отбой угрозы. Такая же ситуация повторилась с 1:36 до 3:41, а буквально через несколько минут после этого стало известно об ущербе от падения обломков БПЛА.
Светлана Камбулова побывала на месте происшествия и рассказала, что в многоквартирном доме на 7-й Садовой площадке, 12 оказались повреждены стекла. Утром 1 июля специальная рабочая группа должна начать оценку ущерба.
Добавим, всего в течение прошедшей ночи силы ПВО уничтожили БПЛА в Таганроге, Ростове-на-Дону, Новошахтинске, Миллеровском, Аксайском, Неклиновском, Матвеево-Курганском и Мясниковском районах.
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