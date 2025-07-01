Хабаровские перевозчики обязаны обеспечить комфорт пассажиров в жару

На совещании в мэрии Хабаровска представители городской администрации потребовали от перевозчиков соблюдать правила перевозки в жаркую погоду. Некоторым жителям города становится плохо во время поездок. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Перевозчикам нужно обязательно включать кондиционеры в оборудованных ими автобусах и обеспечить свободный доступ воздуха в транспортных средствах без систем охлаждения, открывая форточки и люки.
Как отметила исполняющая обязанности начальника транспортного отдела Ирина Фостей, в администрацию ежедневно поступают десятки жалоб на духоту в общественном транспорте. Замначальника управления Ольга Симакова подчеркнула, что водители должны обеспечивать пассажирам комфортные условия.
Также на совещании обсудили соблюдение графиков движения — при повторных нарушениях последуют жесткие санкции, и проблемы с оплатой проезда — запрещено требовать наличные при неработающем валидаторе.