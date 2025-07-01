Хабаровские перевозчики обязаны обеспечить комфорт пассажиров в жару

На совещании в мэрии Хабаровска представители городской администрации потребовали от перевозчиков соблюдать правила перевозки в жаркую погоду. Некоторым жителям города становится плохо во время поездок. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.