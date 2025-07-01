Какие песни слушают звезды летом

С приходом лета в плейлисте появляются особые песни, чтобы настроиться на атмосферу каникул. Редакция портала «Рамблер» решила заглянуть в плееры популярных артистов и попросила назвать их любимые треки. Результат получился ностальгическим, трогательным и местами неожиданным: в фаворитах оказались и «Иванушки International», и «Сектор газа», и Эд Ширан. У каждого из участников — своя личная история про летнюю музыку.
- Ярослав Сумишевский выбрал легендарный «Тополиный пух» группы Иванушки International. Именно под эту песню, вспоминает артист, он впервые поцеловал свою школьную любовь. «Это было лето 1999 года на Сахалине, я был влюблён и очень стеснителен», — рассказал певец.
- DASHI также назвала «Тополиный пух» любимым треком юности: «Его знают даже те, кто не жил в 90-х».
- NECHAEV ассоциирует лето с песней Perfect Эда Ширана — под нее он танцевал с женой, сначала на кухне, а потом на живом концерте в Милане.
- TERRY выбрал песню Ильи Резника «Звездное лето» — она звучит у него в голове каждый раз, когда московское лето подходит к концу.
- TSOY (Анатолий Цой) назвал Gangsta’s Paradise Coolio саундтреком к своему выпускному: его не пустили на банкет из-за «хулиганского» прошлого, а песня, звучащая из окон, лишь подчеркнула драму момента.
- Группа «7Б» вспомнила песню «Скоро кончится лето» Виктора Цоя. «В юности летом сбегал на дискотеку, где просил диджеев ставить ее снова и снова», — рассказал фронтмен Демьян.
- FILATOV & KARAS выбрали хаус-трек De Nuit — All That Mattered, который вдохновил их перейти от транса к танцевальной музыке.
- Gazan отметил песню своей жены — POLI «Котик»: «Летом снимали тренды в парке под этот трек — незабываемо».
- Диана Астер поделилась более личной историей: песня ЮГ 404 — «Привет из прошлого лета» помогла ей пережить трудный период. «Теперь это мой символ возрождения», — отметила артистка.
- Марка Тишмана вдохновляет итальянская легкость: он выбрал Adriano Celentano — Amore No.
- Никита Киоссе — Childish Gambino — Feels Like Summer: «За легкостью кроется грусть, осознание времени и перемен».
- DAASHA назвала SALUKI — «Огней» треком компании и летней свободы.
- CHEPIKK выбрала Полиграф Шарикoff — «Харизма», в которую «влюбилась с первого прослушивания».
- VAVAN признался в любви к Bad Balance — «Светлая музыка»: «Это песня моей молодости и прогулок по Лысьве».
- Rauf & Faik назвали Ludovico Einaudi — I Giorni звуковым воплощением летнего поля.
- Ганвест удивил выбором: «Сельский туалет» от «Сектора Газа». По его словам, в этом треке — «жара, дым костра, запах деревни и летняя свобода».
- VERBEE выбрал Макса Коржа с треком «Жить в кайф»: «Это песня моего студенчества, переезда и любви».