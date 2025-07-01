Какие песни слушают звезды летом

С приходом лета в плейлисте появляются особые песни, чтобы настроиться на атмосферу каникул. Редакция портала «Рамблер» решила заглянуть в плееры популярных артистов и попросила назвать их любимые треки. Результат получился ностальгическим, трогательным и местами неожиданным: в фаворитах оказались и «Иванушки International», и «Сектор газа», и Эд Ширан. У каждого из участников — своя личная история про летнюю музыку.